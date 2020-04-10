أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أنه يعلن صراحه دعمه للمهندس هانى أبو ريده في انتخابات اتحاد الكرة القادمه بسبب مواقفه المشرفة مع النادي خصوصا في أي موضوعات داخل الاتحاد الأفريقي ومنها ملف السوبر الإفريقي فيقطر والتعهد الذي حصلنا عليه قبل السفر و كذلك الحصول على مستحقاته من الكاف
طالب رئيس نادى الزمالك بضرورة تواجد جميع نجوم الفريق السابقين على شاشة قناة الزمالك أمثال محمود أبو رجيله ومحمود الخواجة و محمد توفيق وشوقي حسين ووحيد كامل ونصر ابراهيم وعادل عبد الواحد تعادل المأمور وغيرهم.
ووجه عتابا إلى جمال عبد الحميد نجم الزمالك السابق بسبب تجاهله الحضور بعد أن كان ضيفا منذ عده ايام على طارق يحيى في برنامج زمالكاوي مؤكدا حزنه الشديد لهذا الموقف المؤسف
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور يعلن دعمه لـ"هاني أبو ريدة" في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.