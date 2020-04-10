مرتضى منصور يعلن دعمه لـ"هاني أبو ريدة" في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أنه يعلن صراحه دعمه للمهندس هانى أبو ريده في انتخابات اتحاد الكرة القادمه بسبب مواقفه المشرفة مع النادي خصوصا في أي موضوعات داخل الاتحاد الأفريقي ومنها ملف السوبر الإفريقي في

قطر والتعهد الذي حصلنا عليه قبل السفر و كذلك الحصول على مستحقاته من الكافطالب رئيس نادى الزمالك بضرورة تواجد جميع نجوم الفريق السابقين على شاشة قناة الزمالك أمثال محمود أبو رجيله ومحمود الخواجة و محمد توفيق وشوقي حسين ووحيد كامل ونصر ابراهيم وعادل عبد الواحد تعادل المأمور وغيرهم.

ووجه عتابا إلى جمال عبد الحميد نجم الزمالك السابق بسبب تجاهله الحضور بعد أن كان ضيفا منذ عده ايام على طارق يحيى في برنامج زمالكاوي مؤكدا حزنه الشديد لهذا الموقف المؤسف

