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مرتضى منصور: عفت نصار ليس ممنوعًا من الظهور على فضائية الزمالك

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أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن عفت نصار ليس ممنوع من الظهور على قناه النادي واللي مش عاجبه يشرب من

البحر مشيرا إلى أنه هو رئيس مجلس الإدارة ومسئول عن عن جميع العاملين
 ووجه رئيس النادي عتابا إلى جمال عبد الحميد نجم الزمالك السابق بسبب تجاهله الحضور بعد أن كان ضيفا منذ عده ايام على طارق يحيى في برنامج زمالكاوي مؤكدا حزنه الشديد لهذا الموقف المؤسف
 
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