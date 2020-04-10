أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن عفت نصار ليس ممنوع من الظهور على قناه النادي واللي مش عاجبه يشرب من البحر مشيرا إلى أنه هو رئيس مجلس الإدارة ومسئول عن عن جميع العاملين

ووجه رئيس النادي عتابا إلى جمال عبد الحميد نجم الزمالك السابق بسبب تجاهله الحضور بعد أن كان ضيفا منذ عده ايام على طارق يحيى في برنامج زمالكاوي مؤكدا حزنه الشديد لهذا الموقف المؤسف

البحر مشيرا إلى أنه هو رئيس مجلس الإدارة ومسئول عن عن جميع العاملينووجه رئيس النادي عتابا إلى جمال عبد الحميد نجم الزمالك السابق بسبب تجاهله الحضور بعد أن كان ضيفا منذ عده ايام على طارق يحيى في برنامج زمالكاوي مؤكدا حزنه الشديد لهذا الموقف المؤسف

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور: عفت نصار ليس ممنوعًا من الظهور على فضائية الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.