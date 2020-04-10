مرتضى منصور يطالب نجوم الزمالك السابقين بالظهور على فضائية الفريق

طالب المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بضرورة تواجد جميع نجوم الفريق السابقين على شاشة قناة الزمالك أمثال محمود أبو رجيله ومحمود الخواجةو محمد توفيق وشوقي حسين ووحيد كامل ونصر ابراهيم وعادل عبد الواحد تعادل المأمور وغيرهم.
ووجه رئيس النادي عتابا إلى جمال عبد الحميد نجم الزمالك السابق بسبب تجاهله الحضور بعد أن كان ضيفا منذ عده ايام على طارق يحيى في برنامج زمالكاوي مؤكدا حزنه الشديد لهذا الموقف المؤسف
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