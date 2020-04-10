أعلن خالد الغندور نجم الزمالك السابق عن القرار النهائي بشأن تعاقد الزمالك مع حسام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال الغندور في تصريحات عبر قناة الزمالك "قولا واحدا، الزمالك لن يضم حسام عاشور حتى ولو جاء ببلاش وبدون مقابل".

وتابع "الزمالك لم ولن يفاوض عاشور والفريق ليس بحاجة إليه حاليا".

وأكمل "عاشور هو الوحيد القادر على حسم مصيره سواء بالاستمرار في الملعب أو الرحيل"

بالنادي الأهلي.وقال الغندور في تصريحات عبر قناة الزمالك "قولا واحدا، الزمالك لن يضم حسام عاشور حتى ولو جاء ببلاش وبدون مقابل".وتابع "الزمالك لم ولن يفاوض عاشور والفريق ليس بحاجة إليه حاليا".وأكمل "عاشور هو الوحيد القادر على حسم مصيره سواء بالاستمرار في الملعب أو الرحيل"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خالد الغندور: الزمالك لم ولن يفاوض حسام عاشور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.