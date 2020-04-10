الغندور: رسمياً بيراميدز لن يضم فتحي..والزمالك لن يتعاقد معه

أكد الإعلامي خالد الغندور أن أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لن ينضم لصفوف بيراميدز بشكل رسمي.

وقال الغندور قي تصريحات عبر قناة الزمالك "الكلام الرسمي والأكيد فتحي

لن ينضم لبيراميدز".وتابع "يقال أن اللاعب حصل على مقدم عقد سنة ولا أعرف الرقم بالتحديد لكن الأكيد أنه حصل على مقدم عقد".وواصل "الزمالك لن يضم أحمد فتحي حتى لو حصل على مليون جنيه في الموسم الواحد".وأضاف "هناك سيناريو قوي جدا، كيف يعود أحمد فتحي للنادي الأهلي مرة أخرى وهل من الممكن أن يرتدي قميص الأهلي من جديد وما هو موقف اللاعب".