بادجي : مشادتي مع رمضان صبحي مجرد عصبية ملعب

قال السنغالي أليو بادجي مهاجم النادي الأهلي، أن المشادة التي جرت بينه وبين رمضان صبحي مؤخراً في مران الفريق مجرد عصبية ملعب والأمر انتهى بعد ذلك.

وقال اللاعب في تصريحات لقناة النادي، أن

رمضان لاعب كبير يمتلك فنيات عالية، وأثناء المران يحاول أن يلعب بكامل طاقته وتكون الروح عالية، واصفاً رمضان بأفضل لاعبي الكرة المصرية حالياً.وأضاف بادجي،أن هذا الأمر يحدث دوماً في المران وشئ طبيعي داخل الملعب، لكنه سرعان ماتختفي أي توترات بمجرد انتهاء الوقت المحدد للمران.وأكد اللاعب تمتعه بعلاقات جيدة مع لاعبي الأهلي جميعاً.ويمارس لاعبو الفريق،مراناً بدنياً من المنزل بإشراف المدير الفني رينيه فايلر، خلال فترة الحظر الصحي بمنازلهم.