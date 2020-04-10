كشف “ريو فرديناند” مدافع مانشستر يونايتد السابق، ان فريق “برشلونة” أراد التعاقد معه في عام 2008، لكنه لم يفكر في الأمر حينها، لشعوره بالراحة والسعادة في أولد ترافورد.

وأكد فرديناند في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة “ديلي ستار” الإنجليزية، أنه تلقى عدة اتصالات من برشلونة، عندما كان الهولندي “فرانك ريكارد” على رأس القيادة الفنية للفريق الكتالوني، من أجل إقناعه بالانتقال إلى الكامب نو.

واعتُبر ريو فرديناند واحدًا من أفضل المدافعين في العالم وقتها من بين لاعبين جيله، حيث وصلت مسيرته إلى ذروتها، وأصبح مطمعًا من قبل جميع أندية النخبة في القارة العجوز.

وقال مدافع الشياطين الحمر سابقًا: “كانت هناك مفاوضات مع وكيل أعمالي من اجل الإنتقال إلى برشلونة، وتحدث معي فرانك ريكارد مدرب البلوجرانا، في النفق المؤدي لأرضية الملعب خلال مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا موسم 2008/2007″.

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ريو فرديناند يُبرر سبب رفضه لإغراءات برشلونة

وأوضح فرديناند سبب رفضه إغرءات برشلونة قائلاً: “لقد هزمناهم في نصف النهائي وقتها، وكنا أبطالاً، لذلك قولت لهم لا وقررت البقاء مع اليونايتد، فلماذا أترك فريقًا متوجًا كبطل للقارة، وأنتقل لفريق يمر بمرحلة انتقالية ويحتاج عامين أو ثلاثة لتحقيق الألقاب”.

وأضاف: “انا لا أشعر بأي ندم لعدم المغادرة إلى برشلونة بسبب تحقيقهم للعديد من البطولات بعد ذلك، فلاعبين مثل ليونيل ميسي وتشافي هيرنانديز وآندريس إنييستا في هذا الوقت لم يظهروا بنفس المستوى الذي قدموه في 2010 و2011، كان الوضع مختلف تمامًا في البارسا في هذه الفترة”.

وأختتم حديثه: “لطالما قلت أنني أريد اللعب في الخارج ولكن الشيء الوحيد الذي من شأنه أن يوقفني هو أنني كنت أفوز وأنجح. لقد كنت محظوظًا لأنني وجدت نفسي ألعب في ناديًا رائعًا مثل مانشستر يونايتد، كان من المستحيل بالنسبة لي أن أغادر”.