حرص الظهير الأيمن الدولي المصري “أحمد فتحي” تخفيف حدة التوتر في علاقته بينه وبين جمهور النادي الأهلي، بعد رفض تمديد عقده مع النادي نظير 12 مليون جنيهًا قبل أسبوع من الآن، وقام بنشر رسالة عاطفية تطالبه بالاستمرار مع الفريق حتى الاعتزال.

وكانت الرسالة من أحد مشجعي النادي الأهلي، وقام أحمد فتحي بإعادة نشرها في “ستوري” على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام لتبادل الصور والفيديوهات.

وقال المشجع في رسالته “لا ترحل يا فتحي، لن نستطيع تعويض روحك داخل الملعب مرة أخرى، كنوز الدنيا لا تساوي شيئًا أمام فرحة جمهور الأهلي باستمرارك مع الفريق”.

وأضاف نفس المشجع الذي يُدعى مؤمن محمد “فكر في موضوع استمرارك مع الفريق مرة أخرى، والله يجعل الخير في وجودك مع الأهلي”.

أحمد فتحي يستعطف جمهور الأهلي

ويبدو أن أحمد فتحي نجح في أن يستعطف جمهور الأهلي بل وبعض الإعلاميين الذين شنوا عليه هجمة عنيفة بعد رفض تمديد عقده.

ففي سياق متصل، كشف حارس مصر في كأس العالم 1990 “أحمد شوبير” عن إمكانية تراجع أحمد فتحي عن قرار الرحيل في نهاية الموسم الجاري 2020/2019، حال تم استئنافه بعد انتهاء تفشي فيروس كورونا.

وقال شوبير “ترددت أنباء عن إمكانية بقاء أحمد فتحي وموافقته على العرض المقدم من إدارة الأهلي لتمديد العقد. بيراميدز تراجع عن التعاقد مع اللاعب بداعي أن المدير الفني يريد لاعبين أصغر سنًا”.

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وأضاف شوبير “لو إدارة بيراميدز تراجعت بالفعل عن قرار التعاقد مع فتحي، فلا يوجد مفر أمام اللاعب سوى الانتقال إلى الزمالك، لكن كيف سيحدث ذلك ولا يمتلك الزمالك سيولة كافية لدعم هذه الصفقة الباهظة؟ الزمالك لا يمتلك 25 مليونًا”.

ويثق أحمد شوبير في قدرة أحمد فتحي على إعادة الأمور إلى مجراها الصحيح مع مجلس إدارة النادي الأهلي عن طريق إجراء مكالمة هاتفية برئيس لجنة التخطيط “محسن صالح” الذي سبق ودرب فتحي في الإسماعيلي قبل سنوات بعيدة.

ولن تعاند إدارة الأهلي إذا ما عدل أحمد فتحي عن موقفه تجاه العرض المقدم لتمديد عقده لمدة عامين قادمين، بحسب تأكيد أحمد شوبير.

وعلى مدار الأيام الماضية، تحضر إدارة الأهلي نفسها للتعاقد مع بديل لأحمد فتحي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، قيل في البداية أنه ظهير بيراميدز رجب بكار.

واستبعدت إدارة الأهلي التعاقد مع الظهير السوداني “أطهر الطاهر” من نادي الهلال، كما استبعدت التعاقد مع التونسي “وجدي كشريدة” لاعب النجم الساحلي.

وتضغط جماهير الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تكثيف المفاوضات مع ظهير منتخب مصر الأولمبي ونجم نادي المصري البورسعيدي كريم العراقي، حيث يلعب بصفة مستمرة في الدوري المحلي منذ أربعة أعوام.