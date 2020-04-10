انت الان تتابع إبراهيموفيتش يثير الشائعات حول مستقبله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم فريق ميلان الإيطالي لكرة القدم

أثار مهاجم ميلان الإيطالي الدولي السويدي السابق زلاتان إبراهيموفيتش الشائعات حول مستقبله بعدما كشف عن رغبته في "تعلم شيء جديد عن كرة القدم ومن زاوية مختلفة".

ويرتبط إبراهيموفيتش (38 عاما) بعقد لمدة ستة أشهر مع ميلان الإيطالي سينتهي الصيف المقبل وسط تقارير صحافية سويدية عن نيته عدم تمديده استنادا إلى صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية.

وكان إبراهيموفيتش غادر ميلانو عائدا إلى بلاده بعد تعليق مباريات الـ"سيري اي" بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد بشكل كبير في إيطاليا، ما وضعها على رأس لائحة الدول الأكثر تضررا به، بعدما خلف ما يزيد عن 17 ألف وفاة، و139 ألف اصابة.

وقال المدرب السويدي السابق ألكسندر أكسين الذي أصبح معلقا تلفزيونيا حول مستقبل إيبرا "أشعر أنه سيلعب في هاماربي" الذي يلعب في الدرجة الأولى في السويد ويملك أسطورة الكرة السويدية 25 بالمئة من أسهمه منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

Advertisements

لكن إبراهيموفيتش الذي شوهد الخميس في إحدى الحصص التدريبية لفريق هاماربي، استبعد هذه الفرضية في مقابلة نشرتها صحيفة "سفينسكا داغبلاديت" السويدية اليومية، مؤكدا أن مواصلة مسيرته الكروية ستكون خارج الملعب.

وقال "أريد أن أتعلم شيئا جديدا في كرة القدم، لكن من زاوية مختلفة. سأساهم من خارج (الملعب)، وليس على أرض الملعب".

في المقابل، أكد رئيس هاماربي ريتشارد فون اكسكول لصحيفة "داغنز نيهيتر" اليومية السويدية إنه لن يغلق الباب امام امكانية انضمام إبراهيموفيتش لصفوف فريقه، وقال "لكن هذا القرار ليس قرارنا (...) ان الامر يتعلق بكيفية رؤية زلاتان لمستقبله وما يريد القيام به".