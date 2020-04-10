الامارات | رودريغو يدرب طفليه بـ «البلاي ستيشن»

شكرا لقرائتكم خبر عن رودريغو يدرب طفليه بـ «البلاي ستيشن» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعان لاعب دبا الحصن، البرازيلي رودريغو دا سيلفا، بـ«البلاي ستيشن» لتدريب نجليه بيدرو وبنجامين (من مواليد الدولة) على كرة القدم، خلال فترة المكوث في البيت للتصدي لفيروس كورونا. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «أتوقع لهما مستقبلاً باهراً، وسأشجعهما على الاحتراف في الأندية الإماراتية، لما لقيته من احترام وتقدير». Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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