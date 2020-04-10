الامارات | براندلي كواس.. محترف شواء

شكرا لقرائتكم خبر عن براندلي كواس.. محترف شواء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب النصر، الهولندي براندلي كواس، عن إجادته شواء اللحوم، بعدما نشر على حسابه الشخصي في موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو «إنستغرام» مقطع فيديو أثناء التزامه بالبقاء في المنزل، بينما أظهر مهارته في شواء اللحوم لأسرته التي أبدت إعجابها بمذاق المشويات. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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