الامارات | وليد عمبر يتفنن في الطهي

شكرا لقرائتكم خبر عن وليد عمبر يتفنن في الطهي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب اتحاد كلباء، وليد عمبر، عن مهاراته في إعداد الطعام أثناء وجوده في المنزل ضمن الإجراءات الاحترازية من «كورونا»، إذ نشر فيديو له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» وهو يطهو، ويدعو متابعيه إلى البقاء في المنزل. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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