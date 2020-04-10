الامارات | آل علي: التدريبات عن بُعد حافظت على جاهزيتي كاملة لسباقات الترايثلون

شكرا لقرائتكم خبر عن آل علي: التدريبات عن بُعد حافظت على جاهزيتي كاملة لسباقات الترايثلون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال قائد المنتخب الوطني ونادي الفجيرة للعبة الترايثلون، محسن آل علي، إنه اتبع برامج عالمية اثناء مكوثه في البيت، في إطار الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى أن «التدريبات عن بُعد حافظت على جاهزيتي كاملة لسباقات الترايثلون الدولية المقبلة، في حال تم استئناف النشاط، بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا».

وأكد آل علي لـ«الإمارات اليوم» أنه يجري التدريبات عن بُعد، مع زملائه في الفريق سيف معضد وحمد الكندي وعلي الكندي، كلّ في بيته، وقال: «تميزت التدريبات بحرص عالٍ للحفاظ على اللياقة، ما جعلني أصل إلى جاهزية بنسبة 90%، وربما سنحتاج وقتاً قصيراً لدعم التدريبات عن بُعد الحالية بالتعود على أجواء البحر مجدداً».

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وتابع: «نتدرب كلٌّ في بيته بالاستفادة من التمارين الافتراضية التي تم اعدادها في وقت سابق، والتواصل مع الجهاز الفني عبر الانترنت، حيث تم ربط الدراجة الهوائية وجهاز المشي بالاجهزة الذكية، ومنها الهاتف الذكي (الآيفون) لتنفيذ البرامج المعدة يهذا الخصوص، والتي تتمثل بالركض وقيادة الدراجة الهوائية للمسافات نفسها التي كانت متبعة في التدريب الواقعي خارج المنازل، وبخصوص السباحة فنركز على تمارين تكتيكية تشبه حركات السباحة الاعتيادية».

- آل علي يخوض مع بعض زملائه تدريبات افتراضية تربط الدراجة الهوائية وأجهزة المشي بأجهزة ذكية.