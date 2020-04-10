الامارات | انطلاق بطولة «خلك في البيت» المفتوحة للشطرنج

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة «خلك في البيت» المفتوحة للشطرنج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت، أمس، الجولة الأولى لبطولة «خلك في البيت» المفتوحة للشطرنج عن بُعد، بمشاركة 371 لاعباً يمثلون 63 جنسية على مستوى الدولة، وذلك بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع نادي أبوظبي للشطرنج.

وتستمر المنافسات ستة أيام متتالية، تقام خلالها خمس جولات، وتحتسب أفضل ثلاث نتائج لكل لاعب، تمهيداً لترشيحه لنهائي البطولة الذي يجمع أفضل 24 لاعباً ممن حصلوا على أعلى نقاط من المشاركة في الجولات الخمس. وفي ختام الجولة الأولى من البطولة فاز بالمركز الأول الأستاذ الدولي الهولندي إيفان سوكولوف، مدرب نادي أبوظبي للشطرنج حالياً والمنتخب الوطني سابقاً، برصيد 10.5 نقاط. وتقام المنافسات عبر الموقع الإلكتروني لنادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، وبإشراف الحكمين الدوليين زهير أحمد وبوجدان جاربيا من النادي.

وتبلغ قيمة جوائز البطولة 39 ألف درهم، وتقام وفق النظام السويسري من 11 جولة.