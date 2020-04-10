الامارات | نجم الوحدة: أستغل الحجر المنزلي لتعلّم طهي أشهر الأطباق العالمية

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الوحدة: أستغل الحجر المنزلي لتعلّم طهي أشهر الأطباق العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب الوحدة، الكوري الجنوبي لي ميونغ، عن أنه «يستغل فترة الحجر المنزلي الحالية لتعلم طهي أشهر الأطباق العالمية». وقال ميونغ في تصريحات لموقع نادي الوحدة على شبكة الإنترنت: «أحب كثيراً الوجود في المطبخ وطهي الطعام، وقد بدأت أتعلم طهي أشهر الأطباق العالمية، التي يقدمها طهاة معروفون، ويمكن القول إنني أصبحت أقدمها بشكل جيد». وأضاف: «من بين الأشياء التي أحرص على القيام بها داخل المنزل كذلك، مشاهدة الأفلام الوثائقية بكل أشكالها، وهذه الفترة أعطتنا وقتاً كافياً لتعلم بعض الأشياء التي كانت تنقصنا». وأعرب اللاعب الكوري عن أسفه لتوقف منافسات كرة القدم، بسبب تداعيات فيروس «كورونا».

وقال: «كرة القدم هي حياة اللاعبين، وجدولهم اليومي يتمحور بشكل كامل حولها، سواء خلال المباريات أو خارجها في الحصص التدريبية بشكل شبه يومي، وتوقف أنشطة كرة القدم أدى إلى تغيير كبير في جدول حياتي اليومي كلاعب، لكن علينا أن نتقبل هذه التغيرات، وأن نتبع الإرشادات الحكومية والتعليمات حتى يمر الجميع من هذه الأزمة بسلام».

وعن التدريبات قال: «نتبع برنامجاً تدريبياً وضعه الجهاز الفني، كما أن مدرب اللياقة ينظم حصص تمارين جماعية للاعبين عن بُعد»، وأكمل: «إن ذلك يكسر ملل التدريبات ويجعلها ممتعة».

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يذكر أن ميونغ (29 عاماً) قدم إلى الوحدة، يناير الماضي، بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2022. وسبق للاعب الكوري أن دافع عن قميص العين من 2014 إلى 2017، قبل أن يعود إلى بلاده لقضاء الخدمة الوطنية الإلزامية. ولعب ميونغ مع الوحدة سبع مباريات في الدوري، ومباراتين في «أبطال آسيا» قاد فيها فريقه للفوز في سبع مباريات والخسارة في مباراة والتعادل في واحدة.

- «نتبع برنامجاً تدريبياً وضعه الجهاز الفني، كما أن مدرب اللياقة ينظم حصص تمارين جماعية للاعبين عن بُعد».