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الامارات | رئيس «كونميبول» يطالب «فيفا» بصندوق دعم عالمي

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أسونسيون ■أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طلب رئيس اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) من نظيره الدولي، جاني انفانتينو، إنشاء صندوق دعم عالمي لمساعدة أندية كرة القدم خلال أزمة تفشي .

وعقد الباراغوياني اليخاندرو دومينغيز لقاءً عبر الفيديو مع السويسري انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) «لإيجاد حلول مناسبة متاحة على الفور من اجل مصادقة الأعضاء عليها من دون تأخير إضافي».

وأشارت الرسالة الصادرة عن الاتحاد القاري الى ان استئناف كرة القدم حول العالم «يتوقف على هذا الدعم في الوقت المناسب».

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وكان الاتحاد القاري قد وفّر 75 مليون دولار أميركي للأندية التي خسرت ايراداتها جراء تعليق منافسات كأس ليبرتادوريس وسوداميريكانا القاريتين.

- 75

مليون دولار أميركي وفرها «كونميبول» للأندية التي خسرت إيراداتها جراء تعليق منافسات كأس ليبرتادوريس وسوداميريكانا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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