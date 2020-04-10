الامارات | وليد حسين: لا أمانع خفض راتبي بنسبة 40%

شكرا لقرائتكم خبر عن وليد حسين: لا أمانع خفض راتبي بنسبة 40% والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال لاعب شباب الأهلي، وليد حسين، إنه على استعداد لخفض راتبه مع النادي، مشيراً إلى أن ذلك أقل ما يمكن أن يقدمه اللاعبون للدولة في الفترة الراهنة، بسبب الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس «كورونا»، في ظل توقف النشاط الكروي تماماً.

وأكد وليد حسين لـ«الإمارات اليوم»: «لا أمانع خفض الراتب 30-40%، وهذا أقل شيء من الممكن أن يقدمه اللاعبون للدولة والمجتمع في هذه الظروف الصعبة، خصوصاً أننا نستطيع أن نعيش أربعة أو خمسة أشهر بشكل عادي، حتى في حال خفض رواتبنا، وكما ذكرت لا يُعدّ أمراً غريباً أن يسهم اللاعبون في خدمة المجتمع».

وعن مستقبله مع شباب الأهلي، قال إنه يستغرب عدم حسم اللجنة الفنية بالنادي في مصيره حتى الآن إما بالبقاء أو الرحيل. وقال: «أتمنى الاستمرار مع شباب الأهلي، لأنه بيتي والأولوية دائماً بالنسبة لي هي اللعب في صفوفه، لكن لا أعلم سبب تأخير اللجنة الفنية في حسم مستقبلي، علماً بأنني أحترم تماماً القرار النهائي الذي ستتخذه، سواء بالاستمرار أو الاستغناء عن خدماتي، لأنه من حق اللجنة بالتأكيد البحث عن مصلحة الفريق».

وتابع: «في حال عدم رغبة النادي في تجديد عقدي، سأنظر إلى العروض التي أمامي من الأندية الأخرى، إذ إنها حال كرة القدم والاحتراف، وأنا من جانبي سأتقبل أي قرار تتخذه اللجنة الفنية».

وعن إمكانية استئناف دوري الخليج العربي، بعدما توقف لمدة ثلاثة أسابيع حتى الآن، وكيفية استعداد اللاعبين للمباريات، قال: «الجهاز الفني وضع برنامجاً تدريبياً ينفذه اللاعبون في منازلهم، وبالنسبة لي أنا أنفذ برنامجاً إضافياً خاصاً بي، حتى أحافظ على لياقتي البدنية».

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وزاد بقوله: «التدريبات المنزلية تأثيرها ضعيف، مقارنة بالتدريبات اليومية التي نؤديها في الملعب، والخطط والتعليمات التي يمنحها لنا الجهاز الفني، لكن دون شك التدريبات البسيطة في المنزل مهمة جداً، حتى لا يتوقف اللاعبون بشكل كامل عن التدريبات، ويجدوا صعوبة في استعادة لياقتهم عند العودة إلى المباريات».

وأشار لاعب شباب الأهلي إلى أنه يتمنى أن يتم استئناف مباريات الدوري، وأن يحقق «فرسان دبي» اللقب، وقال: «سمعت أن هناك اتجاهاً لإلغاء الدوري وإقامة نهائي كأس رئيس الدولة فقط، وأرى أن ذلك لن يكون من العدل والإنصاف، إذ إنه في حال إلغاء المباريات يجب إلغاء المسابقتين، بينما في حال إقامة النهائي، يجب منح شباب الأهلي لقب الدوري، رغم أنني أتمنى استكمال المسابقة، وأن نفوز باللقب بأيدينا وأن نحقق الفوز في المباريات المتبقية».

وختم وليد حسين تصريحاته بالحديث عن أبرز الهوايات التي يقوم بها خلال فترة البقاء في المنزل، وقال: «أشاهد الأفلام والمسلسلات على تطبيق (نيتفليكس)، بينما أصبحنا في فريق شباب الأهلي نلعب لعبة كرة القدم على (البلاي ستيشن)، إذ أظهر عدد من اللاعبين في الفريق تفوقهم، وأبرزهم أحمد خليل وعادل وجدان».

- «إقامة نهائي الكأس وإلغاء الدوري ليس من الإنصاف.. وأتمنى استمرار المنافسات».

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أسابيع مضت حتى الآن على توقف دوري الخليج العربي، الذي يتصدره شباب الأهلي.