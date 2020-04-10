شكرا لقرائتكم إبراهيم صلاح: كوبر كان مقتنعا بي.. ورفضت الأهلي حبا في الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف إبراهيم صلاح لاعب الزمالك السابق والمقاولون العرب الحالي أنه عاش أجواء صعبة في صفوف المنتخب بعد الثورة، كاشفا أن الجهاز الفني كان يطلب منهم احضار التيشرتات الحمراء خلال التدريب وبعض كانوا يضطرون إلى قطع الشعار الخاص بالأهلي أو الزمالك من أجل خوض تدريبات المنتخبات وكان هناك مباريات دولية لا تذاع فضائيا.

قال في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: "الجيل الحالي لم يرى جماهير الزمالك الحقيقية، لم يرى استاد القاهرة ممتلئ عن آخره خاصة في مباريات القمة بين الأهلي والزمالك، متمنيا أن يختم حياته في الزمالك خلال الفترة القادمة.

كشف أن الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب المنتخب الأسبق كان مقتنعا به ولكن بدأ يفضل طارق حامد عليه بعد تراجع دوره بالزمالك، وبدأ يعتمد على حامد بشكل أكبر مني ، رغم أنه لعب كثيرا في صفوف المنتخب من قبل، مددا على أنه لم يبرم عقدا برقم مالي كبير وقت وجوده في الزمالك والنادي خيره علي ، لذلك رفضت إغراءات الأهلي حبا في الزمالك.