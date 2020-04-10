شكرا لقرائتكم جورج ليكنز: فايلر مدرب إضافة للنادي الأهلي ومفاوضاتي مع المارد الأحمر لم تنجح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد البلجيكي جورج ليكنز مدرب منتخبي بلجيكا وتونس السابق أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي إضافة قوية للكرة المصرية بشكل عام والنادي الأهلي بشكل خاص.
أضاف جورج ليكنز في تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب اون تايم مع الإعلامي أحمد شوبير: "رينيه فايلر يمتلك شخصية قوية وقدرة على حصد الألقاب فسبق له أن توج بالدوري البلجيكي وكان لديه وقتها مجموعة من اللاعبين الجيدين".
وأشار الى أن النادي الأهلي دخل معه في مفاوضات منذ فترة طويلة لكنها لم تكلل بالنجاح وكان يتمنى خوضا لما تحمله القلعة الحمراء من تاريخ.
تابع جورج ليكنز أنه يتمني أن ينال تجربة في الكرة المصرية خاصة وأنه في الفترة التي تواجد بها في تونس وبالمنطقة العربية لأنه يكن كل التقدير والاحترام للكرة المصرية.
وقال ليكنز أن أزمة كورونا جعلت الجميع يلزم المنزل وهو أمر صعب خاصة في ظل الظروف التي تعانيها كرة القدم العالمية.
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