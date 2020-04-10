وائل جمعة يستعيد ذكرياته مع فريقه السابق غزل المحلة

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جدة - عمرو شويل استعاد وائل جمعة مدافع الاهلي السابق، ذكرياته مع فريقه السابق غزل المحلة الذي انتقل منه الي صفوف القلعة الحمراء التي شهدت تألق المدافع الدولي. ونشر وائل جمعة صورة له مع فريق غزل المحلة علي صفحته بموقع انستجرام وكتب عليها، " صورة تعود بي لبداية تجربتي مع غزل المحلة.". Advertisements

ee270ab8-3660-4586-b632-e933005fc4a7 وانضم وائل جمعة إلي الأهلي في مطلع الألفية الحالية بتوصية من البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأهلي. وشاهد جوزيه جمعة في مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي وغزل المحلةوالتي شهدت تألق جمعة ما دفع جوزيه لطلب التعاقد معه. علق وائل جمعة مدافع الاهلى ومنتخب مصر السابق قرار اللاعب أحمد فتحى لاعب الفريق الاحمر بعدم تجديد تعاقدة داخل القلعة الحمراء و الرحيل بنهاية الموسم الحالى . وجاء وائل جمعة خلال موقع التواصل الاجتماعى أنستجرام قائلا " الأهلي عمل اللي عليه عشان يحتفظ بفتحي، بس هو له حسابات تانية، احنا حصلنا زي كده كتير بس حطينا القلب قبل العقل، الأهلي قدم عرض لفتحي ما اتقدمش لحد ولا هيتقدم لحد بعد كده " .

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