شكرا لقرائتكم الاولمبية تمنح الاتحادات الرياضية أسبوعاً للرد عن تضررها من تأجيل اولمبياد طوكيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منحت اللجنة الاولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب ، الاتحادات الرياضية الاولمبية أسبوعاً للرد علي اللجنة بإرسال الاضرار الواقعة علي كل اتحاد من تأجيل اولمبياد طوكيو للعام المقبل .

وأرسلت اللجنة الاولمبية المصرية، خطابا الي جميع الاتحادات الرياضية ، لمعرفة الاضرار الواقعة وتحديد السلبيات علي كل اتحاد من تأجيل اولمبياد طوكيو، لارسالها إلى اللجنة الاولمبية الدولية، لبحث كيفية تعويض الاتحادات من الاضرار التي لحقت بها.

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كانت اللجنة الأولمبية الدولية قد أعلنت تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020" بسبب تفشى فيروس كورونا لموعد لا يتجاوز صيف 2021، لتصبح المرة الرابعة فى التاريخ التى تتأجل فيها دورة الألعاب الشهيرة التى بدأت منذ أكثر من 100 عام.

يذكر ان ، هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ، قد أكد أنه سيتم تأجيل انتخابات الاتحادات الرياضية إلي العام المقبل وفقاً لقانون الرياضة الجديد ، وذلك بعد تأجيل أولمبياد طوكيو إلي صيف 2021 ، وأشار رئيس اللجنة الاولمبية المصرية في تصريحات خاصة ، أن تأجيل اولمبياد طوكيو يترتب عليه تأجيل انتخابات الاتحادات الرياضية الأوليمبية وغير الأوليمبية لمدة عام لتُجري بعد إقامة الدورة الاوليمبية طبقا لقانون الرياضة ٧١ لسنة ٢٠١٧ والذي حدد إجراء الانتخابات بعد انتهاء فاعليات الدورة الأوليمبية أو بعد انقضاء أربع سنوات ميلادية أيهما أقرب.

وأضاف رئيس اللجنة الاولمبية المصرية ، أن انتخابات الاتحادات الماضية كانت استثنائية بسبب قانون الرياضة وكانت مدتها ستصل إلى 3 سنوات في حال إقامة الانتخابات في صيف 2020 بعد الاولمبياد ، مشيراً إلي أن تأجيل الاولمبياد بسبب كورونا يجعل الاتحادات تستمر لأربع سنوات وهي المدة القانونية ولذلك لن تعارض القانون ، موضحاً إن الانتخابات سوف تجري هذا العام في الاتحادات المعينة فقط مثل، اتحادات كرة القدم والكرة الطائرة ورفع الأثقال .