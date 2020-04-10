شكرا لقرائتكم "ملك وكتابة" يعرض شهادات أبناء الزمالك لصالح الخطيب: أعظم لاعب في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عرضت برنامج ملك وكتابة علي قناة الاهلى فيديو لجمال العدل الزملكاوى الشهير يهاجم فيه قناة الأهلي ومحمود الخطيب لوصفه بأنه أعظم لاعب في تاريخ مصر.

وعلق عدلى القيعي على اتهامات العدل المستمرة لنادي الأهلي متسائلا في القيعي لماذا يهاجم العدل الأهلي ولا يتحدث عن الزمالك

كما تحدث إبراهيم المنيسي عن مهاجمة العدل للكابتن محمود الخطيب بانه اسطورة كبيرة قائلا بأن الدلالات كثيرة ومنها حصوله على جائزة أحسن لاعب في افريقيا واعترافات كبيرة من كاف بانه الخطيب اسطورة خالدة في تاريخ الاتحاد الافريقي لكرة القدم

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وعرض فيديوهات لرضا عبد العال و على خليل وخالد الغندور أبناء الزمالك وكذلك النجم الرائع مصطفي رياض يدلون بشهادتهم بان الخطيب افضل لاعب موهوب في مصر .

وكذلك شهادة الناقد الرياضي خالد بيومي حول مهارات وامكانيات محمود الخطيب.

وكذلك استطلاعات رأى لمركز بصيرة يؤكد أن مشجعي النادى الأهلي أكبر وأكثر من مشجعين الزمالك في مصر