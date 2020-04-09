انت الان تتابع كورونا "فيلم كارثي" أم "فرصة" لأوليفر كان في بايرن ميونيخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

لم يتوقع أوليفر كان أن تكون أول مئة يوم له في مجلس إدارة بايرن ميونخ مليئة بالتحديات التي فرضها كورونا

لم يتخيل أوليفر كان أن تشهد أول مئة يوم له كعضو في مجلس إدارة نادي بايرن ميونيخ هذه الأحداث المتسارعة المتعلقة بتفشي فيروس كورونا المستجد. فكيف ينظر كان للأزمة الحالية وكيف يتعامل معها؟

كل شيء كان يسير وفقاً للخطة بالنسبة الحارس الدولي السابق لبايرن ميونيخ أوليفر كان عندما انضم مرة أخرى إلى ناديه في الأول من كانون الثاني/يناير، ولكن هذه المرة بمنصب إداري في الإدارة العليا للنادي الأكثر تتويجا بلقب الدوري الألماني (بوندسليغا).

ولكن مع تعطل الحياة الطبيعية بسبب وباء فيروس "كورونا" المستجد، شعر أوليفر كان (50 عاماً) في بعض الأحيان أنه "يعيش في فيلم كارثي".

واضطر كان فجأة لتحمل المسؤولية في وقت كان من المفترض أن يتعلم فيه مهام منصبه الجديد. وقال كان :"بالطبع، لم أكن مستعداً لهذا التحدي في منصبي الجديد ببايرن. ولكنني أتعامل مع هذه المهمة مثلما يفعل الجميع هنا: أي قيادة النادي لبر الأمان في هذه الأزمة". تقليص تداعيات الوباء بالنسبة لكان وإدارة النادي البافاري، فإن الأولوية الحالية هي تقليص الأثر الاقتصادي للوباء على النادي، في ظل إيقاف المنافسات الأوروبية، مع اتخاذ خطوات مبتكرة من أجل المستقبل.

ورغم الصعوبات، أعطى أولي هونيس، رئيس النادي السابق والذي أراد عودة كان للنادي، أعلى الدرجات لأوليفر كان على بدايته.

وقال لمجلة "كيكر" :"كل توقعاتي جاءت سليمة بنسبة مئة بالمئة. وأنا متفائل للغاية أنه كان قراراً صحيحاً بجلب أوليفر للنادي. يمكنك رؤية هذا بالفعل". وكانت هناك حاجة لكان، الذي قال من قبل إنه مر بتجارب بها أزمات قليلة في بعض المشاريع عقب اعتزاله، لإدارة الأزمات بينما يواصل تعلم مهام وظيفته مثلما كان مخططاً.

ويتم إعداد كان ليحل محل كارل هاينز رومنيغه كرئيس تنفيذي للنادي في الأول من كانون الثاني/يناير من عام 2022، وتم منحه بعض الوقت للتعرف على النادي أكثر وتعلم كيفية تطوره منذ أن كان لاعباً فيه خلال الفترة من 1994 إلى 2008.

واستغرق كان وقتاً للتحدث مع الأقسام الفردية بطريقة منظمة للحصول على انطباع عن الوضع العام. واختفى القائد السابق للفريق عن العامة ولكن لديه رؤية واضحة عن التأثير الذي يمكن أن تحدثه أزمة فيروس كورونا على كرة القدم.

الأزمة الحالية "فرصة"

وقال لصحيفة "شبورت بيلد" الأسبوعية :"التجربة الحالية تعني أن نتوقف ونفكر". وأضاف أنه سيكون هناك حياة عقب الأزمة و"لا يمكن لأي شخص أن يتنبأ بشكل موثوق كيف ستتغير حياتنا وعالم كرة القدم".

وأضاف :"ربما سنقدّر أكثر الأشياء التي تشكل صميم كرة القدم، وهي المتعة والمشاعر الإيجابية والتجارب المشتركة، وليس الكره والتسلط والعنف".

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ويرى كان أيضاً أن الأزمة بمثابة فرصة. حيث قال :" إذا كان في إمكاننا أن نمتص مثل هذه الصدمات، فهناك فرصة كبيرة أن نخرج أقوى من هذه الأزمة".

وأشار إلى أن كرة القدم يمكن أن تشهد نهجاً أكثر اعتدالاً بعد "ارتفاع درجة الحرارة المزمن". وفي رسالة في مجلة أعضاء جماهير بايرن 51، وعد أنه سيفعل كل شيء لضمان أن يمنح بايرن جماهيره المتعة مرة أخرى عندما يحين الوقت- وبالطبع يهدف للتتويج بالألقاب مجدداً.

تجديد عقدي هانزي فليك، المدير الفني، وتوماس مولر حتى 2023 أظهر مدى مشاركة كان القوية في تخطيط شؤون العاملين. وكان أوليفر كان قادراً على الإعلان عن تجديد العقدين بجانب رومنيغه والمدير الرياضي حسن صالح حميدزيتش.

ووثقت مدة العقود الاتفاق الجماعي في الرأي في بايرن ميونخ لأن العقود ستنتهي عندما يكون كان رئيساً تنفيذيا للنادي.

مصير مانويل نوير



ويمكن أن يكون التجديد الرئيسي التالي مع الحارس مانويل نوير. كحارس مرمى سابق، ستكون نظرة كان حاسمة. ليس فقط لأنه، مثل نوير، كان الحارس الأساسي للمنتخب الألماني لفترة طويلة، ولكن لأنه أيضاً لعب حتى اقترابه

من بلوغ الـ 39 عاماً. إذا جدد نوير عقده الذي ينتهي في 2021 حتى 2025 ، وسيكون وقتها أيضاً وصل إلى سن الـ39.

وقال كان :"بشكل عام، مثلما أظهرت، بالطبع يمكن لحراس المرمى اللعب حتى سن متقدم. ولكن سيكونون في تحد كبير للحفاظ على مستواهم العالي".

وسيكون أيضاً الحارس ألكسندر نوبل، الذي سينضم من شالكه لبايرن في الصيف، عاملاً حاسماً في اتخاذ أي قرار.

وأثنى كان وحمديزيتش لاعب بايرن السابق، الذي سيكون عضواً في المجلس في الصيف، على بعضهما البعض لقدرتهما على العمل سوياً كفريق. وأعطى حميدزيتش العلامة الكاملة لزميله السابق بالفريق كان على المستوى الشخصي والمهني.

وقال :"فزنا بدوري أبطال أوروبا ونحن نرتدي قميص بايرن، وإذا كان ممكناً نريد أن نفوز بدوري الأبطال سوياً ونحن نرتدي البذلات".