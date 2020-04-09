الامارات | ميسي يتحدث عن حقيقة دفع كفالة رونالدينيو وعرض الإنتر

شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يتحدث عن حقيقة دفع كفالة رونالدينيو وعرض الإنتر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظهر أخيراً النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، للتحدث بشكل مباشر عن قضية أثارت الشارع الرياضي بشكل كبير خلال الشهر الماضي وبالتحديد منذ أن ألقي القبض على اللاعب البرازيلي رونالدينيو في الباراغوي إضافة إلى حقيقة مفاوضاته مع نادي إنتر ميلان الإيطالي كما يشاع.

وكانت بعض وسائل الإعلام العالمية قد أكدت قيام اللاعب البرازيلي بدفع الغرامة المالية للاعب البرازيلي ليخرج بكفالة ولم يعلق اللاعب نهائياً على الخبر.

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وقام اللاعب الأرجنتيني بنشر صورة عبر خاصية "الستوري" بحسابه الرسمي في "إنستغرام" من شبكة "تي إن تي" تذكر أنه في طريقه للانضمام إلى إنتر ميلان الإيطالي، وأنه دفع قيمة الكفالة المالية لخروج الأسطورة البرازيلي رونالدينيو من السجن، وكتب الساحر الأرجنتيني على الخبرين بالخط الأحمر عبارة: "خبر زائف وغير حقيقي"، كما كتب ميسي بالخط الأحمر: "ما قالوه عن نيولز أولد بويز في وسائل الإعلام قبل بضعة أسابيع كاذب أيضا، الحمد لله لم يصدقهم أحد".

وبذلك يضع الأرجنتيني ميسي حدا للشائعات التي تداولتها وسائل الإعلام عن انتقاله إلى الإنتر بشكل نهائي.