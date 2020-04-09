شكرا لقرائتكم خبر عن مانويل جوزيه يوجه رسالة نارية لأحمد فتحي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصف مانويل جوزيه قرار أحمد فتحي بالرحيل عن صفوف الأهلي بعد قضائه 13 عاما داخل جدران النادي وتحقيقه العديد من الألقاب بالقرار السىء.
وقال جوزيه في تصريحات لموقع العين الإماراتي اليوم: “أحمد فتحي اتخذ القرار السيئ، المال ليس كل شيء قي كرة القدم، في هذة الظروف نجد ميسي يوافق على تخفيض راتبه مع برشلونة وكذلك رونالدو مع يوفنتوس”.
وأضاف: “أتمنى أن يستمر فتحي في الأهلي، بالنسبة لي هو أقوى لاعب قمت بتدريبه ، عليه التفكير في تاريخه مع الأهلي وحب الجمهور الكبير”.
وكان الأهلي قد أعلن رحيل أحمد فتحي عن الفريق عقب نهاية الموسم الحالي بعد فشل مفاوضات تجديد عقد الظهير الأيمن للفريق.
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