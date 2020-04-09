شكرا لقرائتكم خبر عن ريفالدو: «ميسي» لن يذهب إلى إنتر.. هذه وجهته الأقرب حال رحيله عن برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال النجم البرازيلي ريفالدو، لاعب برشلونة السابق، إن قائد الفريق الكتلوني لن يرحل إلى إنتر ميلان الإيطالي، مشيرًا إلى أن وجته قد تكون الصين أو أمريكا.

وأوضح «ريفالدو»، في حوار لـ Betfair: «قال رئيس إنتر السابق ماسيمو موراتي هذا الأسبوع أنه قد يجلب ليونيل ميسي للنادي لتستمر المنافسة بينه وبين كريستيانو رونالدو في إيطاليا، لكن كما قلت سابقًا لا أعتقد أن الأرجنتيني سيرحل عن برشلونة إلى أي ناد في أوروبا».

وأضاف: «أعتقد أنه ليس لديه أسباب للرحيل عن إسبانيا، ولكن إذا حدث ذلك يومًا ما فقد يوقع لناد في الصين أو الدوري الأمريكي، ولكن فقط إذا لم يعد حاسمًا بالنسبة للفريق الكتلوني».

وتابع: «حتى وإن كان الانتقال إلى إنتر سيكون مشجعًا للاعب من الناحية المادية، أشك أن هذا سيكون كافيًا لإقناعه وأعتقد أن تلك التصريحات هي بروباجاندا لرئيس إنتر أكثر من كونها احتمالية حقيقية في سوق الانتقالات القادم».

وشدد لاعب ميلان السابق على أن «إنتر ناد أوروبي كبير ولعب له لاعبين رائعين في الماضي واستطاع الفوز ببطولات مهمة ولكني لا يمكنني تخيل ميسي في ناد آخر بينما لا يزال في أفضل مستوياته مع برشلونة، هناك أيضًا شائعات عن اهتمام مانشستر سيتي بضمه، ولكن مدربهم بيب جوارديولا يعتقد أن ميسي في المكان الذي يجب أن يكون فيه ولا يزال يلعب على مستوى عال بما يكفي ليساعد برشلونة كثيرًا».

واختتم الأسطورة البرازيلية: «لذا، لألخص كل هذا، أنا أعتبر كل هذه مجرد شائعات وأؤمن أن ميسي عليه أن ينهي مسيرته في أوروبا بعد تمثيل ناد واحد فقط. إذا رحل، إذن سيكون إلى الصين أو ناد في أمريكا الشمالية حيث يمكنه الاستمتاع بأجواء مختلفة بضغط وتنافسية أقل».

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