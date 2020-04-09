شكرا لقرائتكم خبر

مدربون وإداريون ولاعبون: إلغاء الموسم يفرض نفسه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي طالب - جدة

أحبطت التقارير الطبية المنتشرة في العالم حول الموعد الزمني المتوقع لانتهاء جائحة كورونا واستئناف النشاط الرياضي، عددا من مدربي الأندية السعودية والإداريين واللاعبين السابقين والحاليين، الذين التقتهم «مكة»، حيث اتفق غالبيتهم على مطلب إنهاء الموسم الحالي أو إلغائه بشكل كامل، نتيجة الظروف الصعبة الحالية، فيما طالب قلة منهم بترحيله إلى بداية الموسم المقبل، بشرط منح فرصة للاستعداد المبكر.

ناصيف البياوي

قال مدب فريق العدالة (صاحب المركز الأخير في دوري المحترفين)، التونسي ناصيف البياوي، «عدم إلغاء الموسم أو ترحيله لأشهر مقبلة سيسبب ربكة في الاستعدادات للموسم المقبل لجميع الفرق، من حيث عقود اللاعبين المحليين والأجانب والأجهزة الفنية، كما أن عودة الدوري في أغسطس ستكون صعبة جدا على الفرق المطالبة بخوض 8 مباريات في شهرين خلال فترة الصيف ومن ثم البدء في تدشين الموسم الجديد».

واقترح البياوي بدء الموسم المقبل في وقت مبكر مع إضافة فريقين من الدرجة الأولى.

عاطف الأحمدي

لفت المدير السابق للمركز الإعلامي في الوحدة عاطف الأحمدي الانتباه إلى تأثيرات جائحة كورونا الكبيرة على العالم أجمع وليس السعودية ورياضتها فقط.

وقال إن الاتحاد السعودي لكرة القدم كغيره من الاتحادات، مطالب بالتريث قليلا قبل إصدار أي قرارات. وأضاف «قرار إلغاء الموسم سيضع الاتحاد السعودي في مواجهة صعبة مع الشارع الرياضي، لذلك أرى من الأجدى التريث وعدم التعجل في القرارات».

عبدالرزاق الشابي

توقع مدرب فريق أبها، التونسي عبدالرزاق الشابي، ترحيل الدوري لحين انتهاء الفترة الحالية التي لا نعلم متى ستنتهي. وأضاف «أعتقد أن الحل الأمثل في تأجيل الموسم إلى أغسطس المقبل، بشرط أن تكون الأندية مستعدة جيدا .»

وزاد «العمل في ظل الظروف الحالية صعب جدا على أي مدرب وحتى على اللاعبين، نحتاج تحضيرات جديدة للاعبين لياقيا، فتدريبات اللاعبين وحدهم في المنازل لن تكفي، وفترة التحضير التي أقصدها قد تصل إلى شهر ونصف أو إلى شهرين.»

نورالدين بن زكري

طالب مدرب فريق ضمك، الجزائري نور الدين بن زكري، بإلغاء الموسم.

Advertisements

وقال «منذ بداية الجائحة طالبت بإلغاء الدوري ولم أكن أقصد بحديثي فائدة فريقي الذي يحتل المركز قبل الأخير في الترتيب العام لفرق دوري المحترفين، ولكن نظرا لما نشاهده في دوريات العالم كافة، وكذلك للحالة النفسية السيئة التي سيطرت على جميع أفراد

المجمع وليس الرياضيين فحسب .»

وتابع «أراء الخبراء والأطباء والمختصين في العالم تتحدث عن توقع زوال فيروس كورونا بعد شهور، وهو ما يعني أن لا سبيل سوى إلغاء الدوري .»

نايف هزازي

قال لاعب فريق العدالة نايف هزازي «إن الصورة لا تزال مشوشة والوضع غير واضح، كما أن فترة التوقف قضت على كل الاستعدادات ولياقة اللاعبين، وإعلان استئناف المنافسات من جديد يعني حاجتنا كلاعبين إلى فترة ليست قصيرة من أجل التأهيل قد تزيد على

شهر، وأنا مع من يرى وينادي بضرورة إلغاء الموسم .»

محمد عبدالجواد

أيد مدرب إنترناسيونال دي ميناس البرازيلي، اللاعب السابق والمحلل محمد عبدالجواد، فكرة إلغاء الموسم ونسيان ما تحقق من نتائج خلاله، على أن تفكر الأندية في الموسم الجديد.

وأضاف «فوائد تمارين المنزل لن تكون بأي حال من الأحوال مثل تمارين النادي تحت إشراف مدرب مختص، لذلك سيعاني جميع اللاعبين حال استئناف الدوري، كما أن الحالة النفسية التي يعيشها العالم ستؤثر على الجميع، لذلك من الأجدى إلغاء الموسم.

حاتم خيمي

يرى رئيس نادي الوحدة سابقا حاتم خيمي أن استكمال الموسم بعد شهرين هو الأجدى، حال النجاح في القضاء على وباء كورونا، وأضاف «ترحيل الموسم بنتائجه إلى الموسم المقبل أمر غير مجد وغير منطقي، في ظل استعداد جديد للفرق وتغير لاعبيها وأجهزتها الفنية خلال فترة قريبة، وهي الفترة الشتوية، كما أن ذلك سيؤثر سلبا على الموسم المقبل في ظل وجود مشاركات 4 فرق في دوري أبطال آسيا ودوري أبطال العرب، ومشاركة المنتخب في تصفيات كأس العالم وكأس آسيا.

سامي شاص

شدد لاعب الاتحاد السابق عضو جمعية رعاية الرياضيين الخيرية بمنطقة مكة المكرمة، سامي شاص، على ضرورة إلغاء الموسم الحالي وترك الأمور على ما هي عليه لحين القضاء على فيروس كورونا والحد من انتشاره، ليبدأ بعدها الجميع بالاستعداد للموسم المقبل من نسيان الموسم الحالي ونتائجه.

دواعي إلغاء الموسم