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الشباب يحتاط لرحيل بلعمري بمدافع هلالي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالله الفراج - الرياض

توصلت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان إلى ضرورة مخاطبة إدارة الهلال بشأن طلب تمديد إعارة المدافع متعب المفرج لموسم ثان بعد نهاية فترة إعارته الأولى بنهاية الموسم الحالي رغم الضبابية التي تغلف الموسم بعد توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

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وينتظر أن تتقدم إدارة الشباب بطلب شراء عقد اللاعب مع الهلال الذي يمتد حتى نهاية صيف 2024. وتأتي الخطوة الشبابية احترازا لرحيل قائد الفريق، المدافع الجزائري الدولي جمال بلعمري عن الفريق بعد أن ساءت العلاقة بينه وبين النادي في الفترة الأخيرة إثر التصريحات الأخيرة للاعب عبر حسابه في إنستغرام، والتي فسرت على أنها رغبة من بلعمري على إجبار إدارة الشباب للتخلي عنه، بحثا عن عرض آخر تردد أنه من السد القطري.

في المقابل كشفت مصادر لـ»مكة» أن الهلال أبدى تمسكه بالمفرج لحين معرفة مستقبل اللاعبين المحترفين في الموسم المقبل، وخاصة أن من بين الخيارات المتاحة في الهلال، الاستغناء عن المدافع الكوروي الجنوبي جانغ هيون سو.

يشار إلى أن متعب المفرج (23 عاما) كان معارا لفريق التعاون الموسم الماضي وشارك معه في الحصول على بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. كما لعب مع التعاون 18 مباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، و6 مباريات في كأس الملك. أما مع الشباب فشارك معه منذ إعارته إليه نهاية أغسطس الماضي في 6 مباريات، 4 منها في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ومباراة في بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية، وسادسة ودية.