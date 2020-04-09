شكرا لقرائتكم حسين السيد : الزمالك خد بطولاته بشرف مش زي الأهلي بالمجاملات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حسين السيد حارس الزمالك السابق إن الفريق الأبيض حصل على بطولاته بشرف وأمانة وليس كما يفعل الأهلى.

أضاف السيد خلال تصريحات لقناة الزمالك :" بطولات الزمالك فاز بها الفريق بشرف ونزاهة، الكثير من بطولات الأهلي كان فيها مجاملات عديدة، اسأل حسن شحاتة وهدفه الملغى أمام الأهلي رغم أنه من منتصف الملعب".

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من ناحية أخرى، وضع نادى الزمالك قائمة من اللاعبين الذين حددتهم إدارة النادى مع الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للفريق ستكون هى صفقات الزمالك فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد دراسة احتياجات الفريق والميزانية وملف الانتقالات بالكامل.

وحددت إدارة الزمالك قائمة تضم كلا من الجزائرى حسين بن عيادة ودونجا لاعب بيراميدز وحسام حسن مهاجم سموحة ووليد الكرتى لاعب الوداد، وكريم العراقى ظهير أيمن المصري، بخلاف عمر جابر الذى أصبح قريبا من العودة لبيته الزمالك فى الصيف المقبل، وسيتم اجراء تعديلات فى قائمة الصفقات وفقا لعملية المفاوضات مع اللاعبين وادارات انديتهم.