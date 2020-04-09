شكرا لقرائتكم عدلي القيعي يطالب اتحاد الكرة بإثراء حوار رياضي مجتمعي لخدمة الأندية في اللائحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب عدلى القيعي في برنامج ملك وكتابة على قناة الأهلي، اتحاد الكرة المصري بضرورة إجراء حوار مجتمعي لكل الأندية لوضع التصورات النهائية بخصوص لوائح اتحاد الكرة .

وحث القيعي على ضرورة الاستفادة من فترة التوقف بما يتناسق مع مصالح جميع الأندية في مصر، والسير على درب الدوريات الاووربية الكبرى لتحقيق نهضة رياضة كبري.

أكد عدلى القيعى مستشار لجنة التعاقدات فى النادى الاهلى أنه من الحكمة أستكمال بطولة الدورى المصرى هذا الموسم عقب الانتهاء من أزمة كورونا الحالية .

وأوضح عدلى القيعى خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة الاهلى أن من مصلحة البعض إلغاء بطولة الدورى الذى يخاف من الهبوط أو عدم الوصول الى اهدافه ولكن استكمال بطولة الدورى المصرى أستفادة لجميع عناصر اللعبة .

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كما أشار إبراهيم المنيسي على ضرورة الاستفادة من تجارب الاخرين، بما يخدم اللوائح حسب القاعدة التصويتية لكل أندية الدوري العام وأندية الدرجات الأدنى الأولى والثانية والثالثة وغيرها .

وقال إنه لابد من وضع تعديات مؤثرة لهيكلة المسابقات الموجودة.

وشدد على ضرورة أن يكن هناك نجاحات مختلفة في كل الدوريات على غرار الدوريات الاوربية.