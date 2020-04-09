شكرا لقرائتكم إبراهيم صلاح: "محاضرة باتشيكو كأنها اختبار وكنا بنخاف نسقط فيها" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف إبراهيم صلاح لاعب الزمالك السابق والمقاولون العرب الحالي عن الفترة التي قضاها في عهد البرتغالي باتشيكو مدرب الزمالك الأسبق، ودوره في تتويج الفريق الأبيض بلقب الدوري موسم 2015.

قال في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: "كان لديه محلل أداء يرصد كل التفاصيل بشأن أداء اللاعبين داخل الملعب، كاشفا: وقت المحاضرة كأننا في اختبار كله متخوف من الرسوب ، أو ترصد له كاميرا محلل الأداء أخطء، لاسيما أنه كان يملك كاميرا أفضل من الكاميرات التي تنقل بها مباريات الدوري وكان له دور كير في تتويج الزمالك بلقب الدوري 2015.

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أوضح أن الزمالك منحني الاستغناء الخاص بي دون مطالبتي بحضار عرض وكنت اللاعب الوحيد الذي حدث معه ذلك، وأوجه الشكر لإدارة الزمالك على هذا الموقف الطيب.

التمس العذر للاعبين وقت وجوده في صفوف الفريق الأبيض وقت الادارة السابقة للزمالك مؤكدا أن اللاعبين لم يكونوا يحصلون على رواتبهم، بعكس الجيل الحالي، الذي يحصل على مستحقاته باستمرار.