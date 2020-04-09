شكرا لقرائتكم أمير توفيق: تجديد وليد سليمان للأهلي لم يستغرق أكثر من 10 دقائق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي أن تجديد وليد سليمان للنادي لمدة موسمين لم يستغرق أكثر من 10 دقائق، مؤكداً أن اللاعب الملقب بالحاوي معروف عنه الانتماء الشديد للفريق الأحمر ورغبته في ختام مسيرته بالأهلي.

في الوقت الذي أكد اليو بادجي خلال حواره بقناة ناديه أن الأهلي يعد فريق غير عادي في افريقيا، مؤكداً أنه سعيد بثقة السويسري رينيه فايلر الذي دفع به في المباريات الأخيرة ومنها مباراتي صن داونز وبيراميدز.

وأضاف بادجي أن مدرب صن داونز موسيماني حاول استفزازه خلال مواجهة فريقه له وبالتحديد بعد انتهاء المباراة، واخذ يردد كلام غير مجدي وليس له معني معي، ولكني لم أرد عليه وقلت له حاول تعويض خسارتك فيما هو قادم.

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وعن فرصته الضائعة أمام صن داونز قال بادجي :"كانت فرصة مهمة للتسجيل..كان نفسي اسجلها كان المفروض أن أسددها مباشرة ولكن لما جاتلي كانت بتنطط على الأرض ولم أوفق في التعامل معها"

ويحاول الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر خلق حالة من الابتكار في تدريبات لاعبي الفريق المنزلية لتجنب حالة الملل التي قد تحدث بسبب إيقاف التدريبات الجماعية بسبب تداعيات فيروس كورنا في العالم.

وكان فاير قد طالب لاعبي الأهلي بعمل تحدي فيما بينهم يقوم على خوض كل لاعب لتدريب معين ويقوم بارساله للاعب الذي يليه على مستوى أرقام الفريق مما يعني أن يقوم اللاعب رقم 1 بخوض مران معين ثم يرسله للاعب رقم 2 واللاعب رقم 2 يرسله للاعب رقم 3 وهكذا بحيث يكون الأمر بمثابة التحدي التدريبي بين اللاعبين.