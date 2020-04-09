شكرا لقرائتكم حسين السيد:دائما حارس المنتخب الأساسي من الأهلي والبديل من الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حسين السيد حارس الزمالك السابق إن حارس المنتخب الأساسى دائما يكون من الأهلى والبديل من الزمالك.

أضاف السيد خلال تصريحات لقناة الزمالك :" "لا يوجد حارس مرمى للمنتخب المصري ألا بين الأهلي والزمالك، سيكون الحارس الأساسي للمنتخب من الأهلي والبديل من الزمالك".

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من ناحية أخرى، وضع نادى الزمالك قائمة من اللاعبين الذين حددتهم إدارة النادى مع الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للفريق ستكون هى صفقات الزمالك فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد دراسة احتياجات الفريق والميزانية وملف الانتقالات بالكامل.

وحددت إدارة الزمالك قائمة تضم كلا من الجزائرى حسين بن عيادة ودونجا لاعب بيراميدز وحسام حسن مهاجم سموحة ووليد الكرتى لاعب الوداد، وكريم العراقى ظهير أيمن المصري، بخلاف عمر جابر الذى أصبح قريبا من العودة لبيته الزمالك فى الصيف المقبل، وسيتم اجراء تعديلات فى قائمة الصفقات وفقا لعملية المفاوضات مع اللاعبين وادارات انديتهم.