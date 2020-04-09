شكرا لقرائتكم المنيسي: استمرار العمل في فرع الأهلي بالشيخ زايد وملتزمين بساعات الحظر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عرض برنامج ملك وكتابة على قناة الأهلي، صورا استمرار أعمال الانشاءات في فرع النادى بمنطقة الشيخ زايد في الجيزة.
وعلق إبراهيم المنيسي عليها قائلا : استمرار العمل في فرع الأهلي بالشيخ زايد ملتزمين بساعات الحظر والعمل لم يتوقف.
أضاف المنيسي العمل مستمر في الشيخ زايد بالتسنيق بين الشركة المنفذة والاستمرار في خطة العمل وتحديد ساعات العمل ضمن الخطة الانشائية في جميع فروع النادي مع الالتزام بالضوابط الاحترازية الكافية
من جهته أكد عدلى القيعي أن عودة النشاط الراضي لصالح الجميع وسوق الانتقالات لم يتوقف
يكثف مسئولو الأهلي البحث عن جناح مهاجم سوبر، لتلبية احتياجات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، والذي أكد على حاجته لمهاجم يُجيد اللعب على الأطراف خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة وذلك خلال جلسته الأخيرة مع محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على قطاع كرة القدم.
ويرى مسئولو الأهلي أن مهمة الإبقاء على رمضان صبحي تبدو صعبة بعد انتهاء اعارته، عقب إعلان اللاعب رغبته في العودة من جديد لأوربا سواء بالاستمرار في ناديه هيدرسيفيلد الإنجليزي أو الرحيل لنادي أخر.
وعقدت لجنة التخطيط بالأهلى اجتماعاً لمناقشة كيفية تعويض رمضان صبحى، وحددت عدداً من البدائل المطروحة وعلى رأسها طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب وعدداً آخر من المهاجمين الأجانب، فى الوقت الذى أوصت اللجنة بضرورة التعاقد مع مهاجم الذئاب، حتى فى حال التعاقد مع جناح أجنبى، نظراً لما يمتلكه من إمكانيات ستؤهله بشكل كبير من النجاح مع الفريق الأحمر، ودخل الأهلى فى مفاوضات سابقة لضم طاهر محمد طاهر إلا أن المقابل المادى وقف حائلاً دون إتمام الصفقة، حيث طلب المقاولون العرب فى وقتها الحصول على 35 مليون جنيه إلا أن الإدارة الحمراء رأت فى وقتها أن المبلغ مُبالغ فيه للغاية، وأصرت على دفع 25 مليون جنيه فقط، وهو ما تسبب فى تعطيل الصفقة بالنهاية.
كما رشح عضو بلجنة التخطيط عبد الرحمن مجدى نجم الإسماعيلى ومنتخبنا الأولمبى ليكون بديلاً لرمضان صبحى حال توصل ناديه لاتفاق بخصوص ضمه مع إدارة الدراويش، ويُجيد عبد الرحمن مجدى اللعب فى مركزى الجناح الأيمن والأيسر المهاجم كما أنه يمتاز بتسديداته القوية واستغلاله الفرص داخل منطقة الجزاء.
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