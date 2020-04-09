شكرا لقرائتكم المنيسي: استمرار العمل في فرع الأهلي بالشيخ زايد وملتزمين بساعات الحظر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عرض برنامج ملك وكتابة على قناة الأهلي، صورا استمرار أعمال الانشاءات في فرع النادى بمنطقة الشيخ زايد في الجيزة.

وعلق إبراهيم المنيسي عليها قائلا : استمرار العمل في فرع الأهلي بالشيخ زايد ملتزمين بساعات الحظر والعمل لم يتوقف.

أضاف المنيسي العمل مستمر في الشيخ زايد بالتسنيق بين الشركة المنفذة والاستمرار في خطة العمل وتحديد ساعات العمل ضمن الخطة الانشائية في جميع فروع النادي مع الالتزام بالضوابط الاحترازية الكافية

من جهته أكد عدلى القيعي أن عودة النشاط الراضي لصالح الجميع وسوق الانتقالات لم يتوقف