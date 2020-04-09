شكرا لقرائتكم بادجي: علاقة صلاح وماني قوية ولهما دور اجتماعي ببلديهما.. وأتمنى تمثيل منتخب السنغال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى السنغالي اليو بادجي مهاجم الأهلي أن محمد صلاح نجم ليفريول ولديه امكانيات عالية وكذلك زميله ساديو ماني وهما يلعبان نفس الاداء، ومنذ ثلاثة سنوات لعبوا سويا في ليفربول وتحسنوا جيدا والاثنين مسلمين.

قال بادجي في تصريحات لبرنامج "حوار خاص" والذي يقدمه الإعلامي أسامة حسني على قناة النادي الأهلي، أعرف أن ماني علاقته قوية بصلاح ويتفاهمان جيدا وهما اخوة وجاءوا من نفس القارة، ولهما دور اجتماعي ومساهمات انسانية كبيرة ويقومان بأعمال خير في بلديهما

تمنى بادجي ان ينضم لصفوف منتخب السنغال خلال الفترة المقبلة، وأن يكون الأهلي باب انضمامه لمنتخب نسور التيرانجا، مشيرا إلى أن زوجتي كان مفترضا ان تأتي منذ فترة ولكن ازمة كورونا عطلت ذلك وعائلتي تتواجد في السنغال، وكنت أتمنى أن تكون متواجدة زوجتي معي لتدعمني، وسعيد بوجودها في حياتي.