شكرا لقرائتكم بالأرقام ..البرتغالي مانويل جوزيه = نصف ثروة الأهلي الافريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يوافق اليوم الخميس عيد ميلاد الساحر البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفنى الأسبق للنادى الأهلى، رقم 74 ، لاسيما أنه من مواليد التاسع من أبريل لعام 1946 فى مدينة سانت أنطونيو.

ويمتلك مانويل جوزيه دى سيلفا سجلات رائعة مع النادى الأهلى بفضل النتائج والبطولات الكبيرة التى حققها مع الفريق طوال فترة قيادته للقلعة الحمراء، وأعلن المدرب البرتغالى الشهير اعتزاله التدريب نهائيًا بعد مشوار ملئ بالإنجازات والبطولات.

وتوج جوزيه مع الأهلى بـ 21 لقبًا هى "بطولة الدورى العام وفاز بها 6 مرات، وبطولة كأس مصر وفاز بها مرتين بطولة كأس السوبر المصرى وفاز بها أربع مرات، بطولة دورى أبطال أفريقيا وفاز بها أربع مرات، بطولة السوبر الأفريقى وفاز بها أربع مرات"، فيما شارك فى بطولة كأس العالم للأندية ثلاث مرات حصل فى المشاركة الأولى والثالثة على المركز السادس، وفى الثانية على الميدالية البرونزية.

ويمثل الساحر البرتغالي نصف ثروة الأهلي المصري الافريقية حيث توج نادى القرن في القارة السمراء بـ8 بطولات افريقية ، قاد جوزيه منها سيد القارة في التتويج بأربع مرات، كما تمكن البرتغالي من حصد 4 ألقاب لبطولة السوبر الأفريقى من بين 6 ألقاب حصدها الأهلى ليكون بمثابة أكثر من نصف ثروات الاهلى الافريقية في القارة السمراء .

Advertisements

وكما أن هناك محطات قوبة وعملاقة فى تاريخ جوزيه مع القلعة الحمراء ستظل عالقة فى أذهان الكثيرين ترفض أن تمر مرور الكرام، لاسيما أن الساحر البرتغالى لقب بـ"ملك السداسيات" بعد أن قاد الفريق الأحمر للفوز على ستة فرق بنتيجة كاسحة حملت الرقم "6"، المدهش أنها كانت نتيجة غاضبة لجوزيه الذى كان يخرج فى المؤتمر الصحفى يعقب قائلا: لماذا 6 وليس 7؟

غير أن جوزيه صاحب الأفضل في تتويج الاهلى ببرونزية كاس العالم للأندية في عام 2006 ، بعدما قاد الأهلى للوصول إلى مونديال الأندية العالمية في 3 مرات .

وأطلقت جماهير الأهلى العديد من الألقاب على "جوزيه"، منها العبقرى والمحظوظ والأسطورة، لكن أشهر الألقاب هو "وش السعد"، وقد أطلقته عليه الجماهير عقب عودته من تونس متوجًا بكأس رابطة الأندية الأبطال الأفريقية بعد تخطى عقبة الصفاقسى التونسى على أرضه ووسط جماهيره.