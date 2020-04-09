شكرا لقرائتكم الغندور: عضو لجنة التخطيط بالأهلي أنهى حياته بالزمالك فما مشكلة عاشور؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تسائل الإعلامي خالد الغندور عن تعجب الكثيرين لفكرة لعب حسام عاشور قائد الأهلي للزمالك، لاسيما وأن رينيه فايلر مدرب الفريق الأحمر رفض استمراره بالأهلي في الموسم الجديد، موضحا أن مشكلة عاشور مع الأهلي مشكلة مالية بحتة واختلاف على مبالغ مالية.
قال الغندور في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: "ايه المشكلة انه حسام عاشور يلعب للزمالك، سبق وفعلها زكريا ناصف عضو لجنة التخطيط بالأهلي، والذي أنهى مسيرته الكروية بالزمالك، فما المشكلة لو كررها حسام عاشور".
شدد على أن عماد متعب لم يختم مشواره بالأهلي كما يردد بل تم التخلي عنه بعج انتهاء اعارته إلى التعاون السعودي ولم يتم التجيد له.
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