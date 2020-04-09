شكرا لقرائتكم القيعي يطالب بتعزيز السلام في الكرة المصرية وعلى رأسها الأهلي والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصف عدلى القيعي في برنامج ملك وكتابة على قناة الأهلي، ببرامج المهرجانات الرياضية على خليفة ما يقدومونه من انتقادات دائمة، وقال إن من يسئ إلى النادى الأهلى فهو ليس من أبنائه

وطالب القيعي بضرورة إقامة ما يسمي بتعزيز السلام الرياضى في الساحة المصرية خلال توقف كورونا بين جميع الأندية المصرية وعلى راسها الاهلى والزمالك.

واستشهد إبراهيم المنيسي بما قاله عادل عبد الرحمن نجم الاهلى السابق في احد البرامج بتصديه لما يسمي بالهجوم غير مبرر على الاهلى، وتعرض النادى للانتقادات عنيفة من أبناء النادى أنفسهم بترصد دائما.

وقال عدلى ان هناك فرق بين ما ياخذ القرار أو من يدلي برأيه لأن الأخير ليس مسئول "ومش غرمان حاجة".

طالب عدلى القيعي في برنامج ملك وكتابة على قناة الأهلي، اتحاد الكرة المصري بضرورة إجراء حوار مجتمعي لكل الأندية لوضع التصورات النهائية بخصوص لوائح اتحاد الكرة .

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وحث القيعي على ضرورة الاستفادة من فترة التوقف بما يتناسق مع مصالح جميع الأندية في مصر، والسير على درب الدوريات الاووربية الكبرى لتحقيق نهضة رياضة كبري.

أكد عدلى القيعى مستشار لجنة التعاقدات فى النادى الاهلى أنه من الحكمة أستكمال بطولة الدورى المصرى هذا الموسم عقب الانتهاء من أزمة كورونا الحالية .

وأوضح عدلى القيعى خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة الاهلى أن من مصلحة البعض إلغاء بطولة الدورى الذى يخاف من الهبوط أو عدم الوصول الى اهدافه ولكن استكمال بطولة الدورى المصرى أستفادة لجميع عناصر اللعبة .

وطالب المنيسي بضرورة أن يوجه أبناء الأهلى انتقادات داخل الغرف المغلقة أو بمقابلة المسئولين بدلا من الهجوم على القلعة الحمراء دائما