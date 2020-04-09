شكرا لقرائتكم حسين السيد: لقب نادي القرن أتفصل للأهلي من شخص معين بالكاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حسين السيد حارس الزمالك السابق إن هناك شخصا معين في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" فصل اللوائح على مقاس الأهلى لمنحه لقب القرن الأفريقي.

أضاف السيد خلال تصريحات لقناة الزمالك :" لقب نادي القرن اتفصل للنادي الأهلي، هناك شخصا في الاتحاد الإفريقي هو من فصّل اللوائح".

Advertisements

من ناحية أخرى، وضع نادى الزمالك قائمة من اللاعبين الذين حددتهم إدارة النادى مع الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للفريق ستكون هى صفقات الزمالك فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد دراسة احتياجات الفريق والميزانية وملف الانتقالات بالكامل.

وحددت إدارة الزمالك قائمة تضم كلا من الجزائرى حسين بن عيادة ودونجا لاعب بيراميدز وحسام حسن مهاجم سموحة ووليد الكرتى لاعب الوداد، وكريم العراقى ظهير أيمن المصري، بخلاف عمر جابر الذى أصبح قريبا من العودة لبيته الزمالك فى الصيف المقبل، وسيتم اجراء تعديلات فى قائمة الصفقات وفقا لعملية المفاوضات مع اللاعبين وادارات انديتهم.