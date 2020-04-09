شكرا لقرائتكم إبراهيم صلاح: الزمالك تعاقد معي بعدما ثأرنا له من بني عبيد في الكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف إبراهيم صلاح لاعب الزمالك السابق والمقاولون العرب الحالي كواليس انتقاله للقلعة البيضاء، منذ 12 عام.

قال في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: "ابراهيم مجاهد رئيس المنصورة السابق كان يعاملني مثل ابنه، وفي هذه الفترة فزنا على الاتحاد السكندري بنتيجة 4/0 بالمنصورة والزمالك خسر من بني عبيد في المباراة الشهيرة، وما حدث في هذه المباراة أمر صعب، وواجهنا بعدها بني عبيد وتغلبنا عليهم وأقصيناهم من البطولة.

Advertisements

قال صلاح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: "الزمالك طلب ضمي ومعي محمد مرسي خاصة بعد تسجيله 3 أهداف في شباك الاتحاد ، وبعدها بأسبوع أخذوني من الملعب قبل مباراتنا ضد الكروم من أجل التوقيع للزمالك واتمام الاجراءات.

أفصح أن الأهلي دخل في مفاوضات معه بالفترة الأخيرة بعد ترشيحه من قبل البعض ، مشيرا إلى أنه انضم وقت وجود السويسري ميشيل دي كاستال في تدريب الفريق البيض، ولم يكن شيارك كثيرا في اول مواسمه مع الأبيض.