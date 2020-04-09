شكرا لقرائتكم طارق حامد يواصل تدريباته المنلية اليومية والجري 8 كيلومتر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل طارق حامد، لاعب وسط الزمالك والمنتخب، تدريباته الخاصة بالمحافظة على لياقته البدنية ويؤدى تدريبات الجرى بشكل يومى، بعدما أوضح من قبل عن خوضه مران جرى لمسافة 8 كيلومتر، فى ظل حالة التوقف السلبية التى يخضع لها اللاعبين فى الفترة الحالية، فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة خطر تفشى فيروس كورونا.

Advertisements



c665481e-2d8d-474c-b4a2-d34f7e0d0cda

ويسعى طارق حامد للاستمرار فى أداء تدريبات بالجرى 8 كيلومتر، لصفة مستمرة وذلك من أجل المحافظة على لياقته البدنية، فى ظل توقف النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد، لذا يحرص طارق حامد على خوض برنامج بدنى قوى للمحافظة على معدلات اللياقة البدنية الخاصة به، ويتنوع البرنامج البدنى لطارق حامد بين خوض بعض التدريبات فى المنزل من خلال بعض الأجهزة الرياضية الخاصة إلى جانب تدريبات الجرى لمواصلة حفاظه على لياقته البدنية، ويعد اللاعب أحد الركائز الأساسية فى الفريق الأبيض والمنتخب الوطنى.

ويحرص الفرنسى كارتيرون على متابعة حالة لاعبى الزمالك بصورة دورية، حيث خضع عدد من اللاعبين لتدريبات مختلفة خلال الفترة الحالية ما بين الاستعانة بأجهزة الجيمانزيوم فى المنزل أو خوض تدريبات الضغط والتحمل بخلاف تدريبات الجرى التى حرص على أدائها عدد كبير من لاعبى الفريق وعلى رأسهم طارق حامد لاعب الوسط، إلى جانب التدريبات فى ملاعب مفتوحة ويتصدر هؤلاء اللاعبين، الحارس محمد أبو جبل الذى خاض تدريباته فى مركز شباب الواسطى فى محافظة أسيوط، حيث حصل على البرنامج التدريبى من الجهاز الفنى للأبيض، بقيادة الفرنسى كارتيرون ويقوم بتنفيذه.