شكرا لقرائتكم بادجي لجماهير الأهلي: شكرا على دعمكم.. وسأبذل كل جهدي لتحقيق البطولات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح السنغالي اليو بادجي مهاجم الأهلي أنه تأقلم على الأوضاع داخل الأهلي ويتمنى أن يكون عند حسن ظن جماهير الأهلي به، ولكنه يحتاج بعض الوقت ويحلم أن يحقق بطولة إفريقيا، لاسيما وأنه يغيب عن النادي منذ فترة

قال بادجي في تصريحات لبرنامج "حوار خاص" والذي يقدمه الإعلامي أسامة حسني على قناة النادي الأهلي، زرت الأهرامات بعد القدوم إلى مصر وكانت عظيمة خاصة أنني سمعت عنها كثيرا لذا كنت حريصا على زيارتها، واستغليت اول يومين بعد التوقيع للأهلي في زيارة الأهرامات، وفيروس كورونا يمنعني من زيارة معالم أثرية في الفترة الحالية.

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تابع: أشكر جماهير الأهلي على رسائل الدعم التي قدموها لي وسأبذل كل جهدي لأحقق أمنياتي الشخصية وأساعد النادي في تحقيق البطولات وأن يكون لي دورا مؤثرا مع الفريق، لأن الاتحاد قوة، وهو ما يوجد بين الجماهير واللاعبين، وسعيد بأداء اللاعبين ، وكذلك الجماهير بسبب مشاعرهم الجياشة تجاهنا.

أردف: بعد نهاية مباراة صن داونز فوجئت بالجماهير يأتون لتهنئتي واتمنى أن يعود النشاط سريعا من أجل عودة اللعب وتقديم نفسه لجماهير الأهلي.