شكرا لقرائتكم الغندور: كيف سيتعامل الأهلي مع أحمد فتحي لو طلب الاستمرار معه؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى الإعلامي خالد الغندور أنه من المنطقي أن يحصل أحمد فتحي لاعب الأهلي على مقدم تعاقده مع بيراميدز في الموسم الجديد، مشددا على أنه لو تراجع الأخير عن اتفاقه مع الجوكر سيهدر على نفسه ملايين كثيرة.

قال الغندور في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: "لمصلحة من يتم إهدار هذه المبالغ الكبيرة حال تراجع بيراميدز عن التعاقد معه".

أضاف: كيف سيكون موقف مجلس إدارة الأهلي ولجنة التخطيط لو تراجع أحمد فتحي وطلب تجديد عقده مع القلعة الحمراء، خاصة في زل ما يتردد عن نية بيراميدز التراجع عن اتمام الصفقة.