شكرا لقرائتكم بادجي: الأهلي قادر على التتويج بدوري الأبطال لو آمن لاعبيه بذلك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يؤمن السنغالي اليو بادجي مهاجم الأهلي أن حظوظ الأهلي في دوري أبطال افريقيا كبيرة للغاية في التتويج بلقب النسخة الحالية، والجميع يعمل على هذا الهدف، خاصة أن الفريق لم يحقق هذا اللقب منذ 7 سنوات، وهذا تاريخ طويل على أكبر نادي في افريقيا.

قال بادجي في تصريحات لبرنامج "حوار خاص" والذي يقدمه الإعلامي أسامة حسني على قناة النادي الأهلي، المنافسة صعبة ولكن نحتاج أن نؤمن في أنفسنا والتغلب على الوداد المغربي من أجل الصعود للمباراة النهائية، وكل المنافسين صعبين ولكننا أفضل منهم، وأنا على يقين أننا سنحقق البطولة لو آمننا بذلك ولدينا لاعبين دوليين سواء من مصر أو تونس وأتمنى التتويج باللقب.

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شدد على أن الكرة السنغالية بها مواهب كثيرة ولكن يوجد بها مشاكل ادارية، ولدينا لاعبين جيدين وقادرين على صناعة الفارق مثل ساديو ماني وآخرين، والشعب السنغالي والجماهير لابد أن تدعم المنتخب، وهذه قصة حزينة أننا لم نتمكن من التتويج ببطولة افريقيا رغم وجود لاعبين مميزين مثل ماني.

كشف أن ساديو ماني يسكن معه في نفس المنطقة وهو شخص جيد للغاية وكان ينصحني كثيرا ولدينا اصدقاء مشتركين، وهو شخص متواضغ للغاية.