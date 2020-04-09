شكرا لقرائتكم الغندور: صفقات الزمالك لن تزيد عن 4 لاعبين منهم ظهير أيمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي خالد الغندور أن صفقات الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لن تزيد عن التعاقد مع 4 لاعبين جدد لتدعيم صفوف الفارس الأبيض، على أن يكون منهم ظهير أيمن.

قال الغندور في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: "هناك لاعبين كثيرين معروضين على الزمالك من أجل التعاقد معهم ولكن لم يتم التفاوض مع لاعبين حتى الآن.

أضاف كل ما يقال عن ملف الصفقات بالزمالك غير صحيح والموضوع لم يتم حسمه حتى الآن، وما يخرج مجرد اجتهادات ليس أكثر من ذلك.