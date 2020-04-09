شكرا لقرائتكم خبر عن عدلى القيعى : تقليص عمومية اتحاد الكرة تحتسب للجنة الخماسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عدلى القيعى مستشار لجنة التعاقدات فى النادى الاهلى أنه يحسب للجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى بتقليص عدد أندية الجمعية العمومية وكان من الضرورى أتخاذ هذا القرار .

وأضاف عدلى القيعى خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الاهلى أن ثقة الجمعية العمومية للاتحاد المصرى لكرة القدم توجد فى شخصين أو ثلاثة بالكثير و يقومون بإدراة الامور بالكرة المصرية خلال تواجدهم داخل أو خارج الجبلاية .

قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، استبعاد 3 أندية جديدة من الجمعية العمومية الجديدة للجبلاية، والتى سيكون لها حق التصويت فى الانتخابات المقبلة وهي أندية غزل شبين وغزل المحلة وجينيس، ليصبح عدد أعضاء الجمعية العمومية 95 ناديًا، بسبب عدم توفيق هذه الأندية أوضاعها وفقا لقانون الرياضة الجديد.

والأندية الـ95 هي، الأهلى، الزمالك، الإسماعيلى، المقاولون، طلائع الجيش، وادى دجلة، انبى، النصر، الداخلية، السكة الحديد، اتحاد الشرطة، المعادى واليخت، الماظة، النادى القومى، اف سى مصر، النجوم، الإعلاميين، سيراميكا كليوباترا، الترسانة، البنك الاهلى، الشرقية للدخان، 6 أكتوبر.

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بالإضافة إلى الاتحاد السكندرى، سموحة، حرس الحدود، الاوليمبى، فاركو، أبو قير للأسمدة، سبورتنج، الترام،نهضة العامرية، الرجاء، الحمام، الجزيرة، الحرية، نادى مطروح، بيلا، كفر الشيخ، الحامول، بلطيم، المنصورة، دكرنس، بنى عبيد، نبروه، شربين، نادى السنبلاوين، المطرية دقهلية، عمال المنصورة، جمهورية شبين، عرب الرمل، دمنهور، الإنتاج الحربى، بهتيم، العبور، طنطا، بلدية المحلة، مالية كفر الزيات، كوكاكولا، صيد المحلة، عثماثون، الاسماعيلى، القناة، منشية الشهداء، منتخب السويس، بتروجت، بورتو، النوبة، المصرى، المريخ، بور فؤاد، نادى الزرقا، نادى الشرقية، نجمة سيناء، نادى المقاصة، نادى الفيوم، نادى سوهاج، نادى طهطا، نادى المراغة، نادى شبان المراغة، نادى بيراميدز، نادى بنى سويف، تليفونات بنى سويف، نادى الواسطى، ديروط، أسيوط، اسمنت أسيوط، نادى القوصية، الألومنيوم، قنا، شبان قنا، المدينة المنورة، الجونة، عاملين راس غارب، المنيا، ناصر الفكرية، أسوان، كيما أسوان.

وكان محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، قال إن إلغاء النشاط الرياضى وتحديدا الدورى وكأس مصر لا يلغى قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد الجمعية العمومية للجبلاية إلى 98 ناديًا بعد يوم 30 يونيو المقبل.

وقال فضل، فى تصريحات له، إن اللائحة لا يوجد بها ما يلزم اتحاد الكرة بإنهاء مسابقة كأس مصر حتى يتم استبعاد الأندية التى لم تتأهل إلى الأدوار التمهيدية من الجمعية العمومية، لافتا إلى أن تقليص الجمعية العمومية قرار نهائى.

وأخطر اتحاد الكرة أندية الجمعية العمومية بإقامة اجتماع الجمعية العمومية العادية، لمناقشة التعديلات على اللائحة الجديدة، عقب شهر رمضان المعظم، بعدما كان اتحاد الكرة قرر إقامتها فى أبريل المقبل علي أن تقام الانتخابات في 30 اغسطس المقبل.