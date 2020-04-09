شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أحداد يتسلح بـ "كمامة" فى مرانه بالمنزل خلال التوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل المغربى حميد أحداد، مهاجم الزمالك المعار إلى صفوف الرجاء البيضاوى المغربى، أداء تدريباته التأهيلية داخل منزله، فى ظل توقف النشاط الرياضى فى المغرب، حيث تم تعليق منافسات الدورى المغربى فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة خطر تفشى فيروس كورونا، الذى تسبب فى تعليق النشاط الرياضى فى الدوريات الأوروبية والعربية.

وحرص حميد أحداد على الظهور مرتديًا "كمامة" أثناء خوضه مرانه فى جيمانزيوم منزله، خلال فترة التوقف السلبية الحالية، من أجل المحافظة على لياقته البدنية ليكون جاهزًا للمشاركة فى أى وقت حال استئناف النشاط الرياضى.

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حميد احداد

ومن المقرر، أن يواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، فى إطار منافسات نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها مايو المقبل، إلا أن المغربى حميد أحداد الذى انضم من الأبيض إلى الفريق المغربى على سبيل الإعارة، بداية من الموسم الجارى، لن يتمكن من المشاركة فى المباراة، حيث أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة الزمالك، على صعوبة مشاركة حميد أحداد، قائلاً: "أحداد يغيب عن نصف نهائى إفريقيا بسبب وجود شرط جزائى فى عقده يمنعه من اللعب امام الزمالك وحال مشاركته فإنه سيتم توقيع غرامة مالية كبيرة عليه لصالح الأبيض وبالتالى فأتوقع أنه سيكون غائب عن المباراة".

ونجح الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى التتويج ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى على الترتيب، كما نجح الأبيض فى التأهل إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ليضرب موعدًا مع الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف النهائى، حيث من المقرر أن يُقام لقاء الذهاب بين الزمالك والرجاء البيضاوى أحد يومى 1 و2 من شهر مايو المقبل وذلك فى المغرب، فيما يقُام العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته، ويسعى مسئولى الأبيض للاستفسار من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم كاف، عن مصير إقامة المباراتين فى الفترة المقبلة، بعد توقف النشاط الرياضى فى مختلف دول العالم لتجنب انتشار فيروس كورونا.