كيف رد شادى محمد على الأصوات المنادية لرفض عودة أحمد فتحى للقلعة الحمراء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شادى محمد نجم الأهلى الأسبق إن أحمد فتحى ظهير أيمن القلعة الحمراء الذى رفض تجديد عقده مؤخرا لاعبا كبيرا وخدم ناديه بشرف.
أوضح نجم الأهلى في تصريحات خاصة:" لا يصح وصف أحمد فتحى بالموظف من جانب الجماهير وتاريخه الكبير لا يمحيه أحد".
وخاض أحمد فتحى الشهير بـ"الجوكر" مع الأهلى 338 مباراة، نجح فى إحراز 24 هدفا وصنع 61 هدفا لصالح المارد الأحمر ، ليصبح الجوكر من أهم اللاعبين فى تاريخ القلعة الحمراء .
وعلى مستوى الألقاب أحرز الجوكر 19 بطولة مع الأحمر بواقع 10 ألقاب للدورى و3 ألقاب دورى أبطال أفريقيا ولقبين للسوبر الأفريقى و3 ألقاب للسوبر المصرى ولقب كأس مصر مرة واحدة.
وبدأ فتحى مسيرته فى النادى الإسماعيلى عام 2002، وفى عام 2007 انتقل الى شيفلد الإنجليزى ثم الأهلى فى نفس العام، وكاظمة الكويتى نهاية عام 2007 أيضا، وعاد الجوكر إلى القلعة الحمراء فى 2013، وقضى فترة قصيرة بنادى هال سيتى الإنجليزى ليعود مرة أخرى للأهلى ثم غادر القلعة الحمراء وانضم لصفوف أم صلال القطرى ثم عاد للأهلى منذ 2015.
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