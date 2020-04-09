شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد يستمر فى تدريبات الجرى بتوقف كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل طارق حامد، لاعب وسط الزمالك والمنتخب، تدريباته الخاصة بالمحافظة على لياقته البدنية ويؤدى تدريبات الجرى بشكل يومى، بعدما أوضح من قبل عن خوضه مران جرى لمسافة 8 كيلومتر، فى ظل حالة التوقف السلبية التى يخضع لها اللاعبين فى الفترة الحالية، فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة خطر تفشى فيروس كورونا.

ويسعى طارق حامد للاستمرار فى أداء تدريبات بالجرى 8 كيلومتر، لصفة مستمرة وذلك من أجل المحافظة على لياقته البدنية، فى ظل توقف النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد، لذا يحرص طارق حامد على خوض برنامج بدنى قوى للمحافظة على معدلات اللياقة البدنية الخاصة به، ويتنوع البرنامج البدنى لطارق حامد بين خوض بعض التدريبات فى المنزل من خلال بعض الأجهزة الرياضية الخاصة إلى جانب تدريبات الجرى لمواصلة حفاظه على لياقته البدنية، ويعد اللاعب أحد الركائز الأساسية فى الفريق الأبيض والمنتخب الوطنى.

ويحرص الفرنسى كارتيرون على متابعة حالة لاعبى الزمالك بصورة دورية، حيث خضع عدد من اللاعبين لتدريبات مختلفة خلال الفترة الحالية ما بين الاستعانة بأجهزة الجيمانزيوم فى المنزل أو خوض تدريبات الضغط والتحمل بخلاف تدريبات الجرى التى حرص على أدائها عدد كبير من لاعبى الفريق وعلى رأسهم طارق حامد لاعب الوسط، إلى جانب التدريبات فى ملاعب مفتوحة ويتصدر هؤلاء اللاعبين، الحارس محمد أبو جبل الذى خاض تدريباته فى مركز شباب الواسطى فى محافظة أسيوط، حيث حصل على البرنامج التدريبى من الجهاز الفنى للأبيض، بقيادة الفرنسى كارتيرون ويقوم بتنفيذه.

ونجح الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى التتويج ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى على الترتيب، كما نجح الأبيض فى التأهل إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ليضرب موعدًا مع الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف النهائى، حيث من المقرر أن يُقام لقاء الذهاب بين الزمالك والرجاء البيضاوى أحد يومى 1 و2 من شهر مايو المقبل وذلك فى المغرب، فيما يقُام العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته، ويسعى مسئولى الأبيض للاستفسار من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم كاف، عن مصير إقامة المباراتين فى الفترة المقبلة، بعد توقف النشاط الرياضى فى مختلف دول العالم لتجنب انتشار فيروس كورونا.