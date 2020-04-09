شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 9 / 4 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك، اليوم الخميس، 9 / 4 / 2020، العديد من الأخبار الرياضية والأحداث، التى جاء فى مقدمتها توضيح الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، حقيقة عدم مفاتحة مسؤولى القلعة البيضاء له حول تجديد عقده مع الفريق، خاصة إن عقده ينتهى بنهاية الموسم الحالى الذى مازال لم ينتهى بعد.

كارتيرون يوضح حقيقة عدم مفاتحته فى تجديد عقده بالزمالك

أوضح الفرنسى باتريس كارتيرون، حقيقة عدم مفاتحة مسؤولى القلعة البيضاء له حول تجديد عقده مع الفريق، بأن ما حدث إنه تم سؤاله حول استقراره عن الراحلين والقادمين إلى الفريق فكان رده إنه لن يستطيع التحدث عن الموسم المقبل خاصة إن عقده ينتهى بنهاية الموسم الحالى الذى مازال لم ينتهى بعد.

وكشف مصدر مسؤول بنادى الزمالك إن المدرب الفرنسى على تواصل مستمر مع أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بالنادى الأبيض فى مختلف الأمور سواء مسألة عقده أو صفقات الفريق أو الاستعدادات المختلفة للفريق فى المرحلة الجارية فى ظل توقف النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

اتحاد الكرة يُطالب الزمالك بـ275 ألف دولار

أكد مسئولو اتحاد الكرة، أن الزمالك مازال مديون للجبلاية بمبلغ 275 ألف دولار، قيمة مستحقات ومديونيات على النادى لصالح الاتحاد، كما تم إرسال هذا الأمر إلى وزير الرياضة ردًا على شكوى الأبيض ضد الجبلاية بداعى خصم المستحقات التى تصله من الكاف.

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وأوضح مسئولو الجبلاية إن الاتحاد يحق له مصادرة أى أموال مقبلة للزمالك لحين سداد مديونياته والمدير المالى للنادى وقع على موافقة بذلك.

الزمالك ينتظر وصول قرار غرامة شيكابالا لتجهيز الرد القانونى

فيما ينتظر مسئولو الزمالك وصول خطاب رسمى من الاتحاد الدولى " فيفا " بشان العقوبة المنتظرة على النادى الخاصة برحيل محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الفريق، من سبورتنج لشبونة قبل انضمامه للزمالك دون علم إدارة النادى البرتغالى.

من جانبه علق هانى زادة عضو مجلس إدارة الزمالك، على موقف اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك، قائلاً: "لنفرض أن هناك غرامة صدرت بحق اللاعب، لابد أن ننتظر ارسال فيفا القرار للاتحاد المصري لكرة القدم، بعدها يرسل الزمالك مستشاره القانوني لاستلام حيثيات القرار وهذا يستغرق شهرين، وبعدها أمامك فرصة 21 يوما للطعن على القرار، وبعدها تحدد المحكمة الرياضية جلسة للاستماع، وبعدها بشهرين أو ثلاثة يصدر القرار، بمعنى أن عقوبة شيكابالا تستغرق ما يقرب من سنة".

حمادة أنور يكشف مصير مباراة الزمالك والرجاء وموقف أحداد

كما أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة الزمالك، أن موعد إقامة مباراة نصف نهائى إفريقيا بين الأبيض والرجاء المغربى فى البطولة دورى أبطال إفريقيا، لم يتم حسمه بشكل نهائى من قبل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، حتى الآن، مشددًا على أن الكاف حاله كحال باقى الاتحادات القارية والمحلية فى العالم، بسبب الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من خطر تفشى فيروس كورونا، مؤكدًا أن مجلس الزمالك لم يصله حتى الآن، أى بيانات رسمية من قبل الاتحاد الإفريقى بخصوص موعد إقامة المباراة سواء باللعب على نفس النظام السابق، أو بإقامتها بنظام المباراة الواحدة، مضيفًا: "ننتظر عودة الطيران والمباريات وكاف لا يستطيع التحديد إلا بعد عودة الحياة إلى طبيعتها".

فيما أكد على صعوبة مشاركة حميد أحداد نجم الزمالك المعار إلى صفوف فريق الرجاء المغربى، مضيفًا: "أحداد يغيب عن نصف نهائى إفريقيا بسبب وجود شرط جزائى فى عقده يمنعه من اللعب امام الزمالك وحال مشاركته فإنه سيتم توقيع غرامة مالية كبيرة عليه لصالح الأبيض وبالتالى فأتوقع أنه سيكون غائب عن المباراة".